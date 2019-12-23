На Луганщине объявлен траур по погибшим в пожаре в психоневрологическом диспансере

Сегодня, 23 декабря, в Луганской области объявили день траура по погибшим в результате пожара в Старобельском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.



«В связи с трагедией, произошедшей в Старобельском областном психоневрологическом интернате в результате пожара 22 декабря 2019 года и приведшей к человеческим жертвам, председатель областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении 23 февраля днем траура», — сказано в сообщении.



Отмечается, что в этот день должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области.



Кроме того, рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в программы теле — и радиопередач.