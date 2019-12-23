Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого Антоненко

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде ареста для Андрея Антоненко (Riffmsater), который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение вынесла коллегия судей в понедельник, 23 декабря, передает «Укринформ».



В ходе судебного заседания сторона защиты ходатайствовала в суде об избрании Антоненко меры пресечения в виде поруки народных депутатов.



В то же время прокуроры просили суд оставить меру пресечения без изменений.



Как сообщалось, в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.



Для Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде ареста. Суд также применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугарь.