Медведев назвал гуманным тариф по транспортировке газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф для «Газпрома» за услуги по транспортировке газа через Украину. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились», — сказал Медведев.



«Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились», — отметил он.

В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.



Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.



По информации «Интерфакс-Украина», ряд украинских компаний уже заключил прямые контракты с «Газпромом» на поставку газа с 1 января 2020 года. Это стало возможным из-за перехода на европейские правила транзита. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Козак отрицает наличие таких контрактов у российских поставщиков.