СМИ: Киев передаст боевикам экс-беркутовцев в рамках обмена

Киев готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на двух источников, касающихся судебного дела.



Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники издания.



Для этого экс-беркутовцам готовятся изменить меру пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.



24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской. На нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.



Стороны еще работают над составлением окончательного списка на обмен пленными, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.