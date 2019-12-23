Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Киев передаст боевикам экс-беркутовцев в рамках обмена

23 декабря 2019, 20:07

СМИ: Киев передаст боевикам экс-беркутовцев в рамках обмена

Киев готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на двух источников, касающихся судебного дела.

Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники издания.

Для этого экс-беркутовцам готовятся изменить меру пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской. На нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Стороны еще работают над составлением окончательного списка на обмен пленными, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская

ТЕГИ

Прочее
Беркут Обмен пленными
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:29
ТКГ по Донбассу согласовала проведение обмена пленными до Нового года
10:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
20:49
СМИ: Офицер ФСБ за взятку получил документы в Украине. Еще он помогал руководству «ДНР»
11:22
«Выкинули, как шваль». Российский репортер возмущен запретом «Л-ДНР» посещать передовую
09:02
Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►
11:44
Экс-переговорщик по Донбассу: Боевики скрывают почти треть пленных из-за пыток
22:17
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:15
В «ЛНР» убедились, что автомобили скорой помощи проедут по мосту в Станице Луганской
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
09:24
СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск
09:23
Боевики не пропускают ОБСЕ к пункту пропуска на границе
08:35
В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена
23:43
Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
все новости
20:51
Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД
20:07
СМИ: Киев передаст боевикам экс-беркутовцев в рамках обмена
19:33
У Зеленского осудили запуск жд-сообщения между РФ и Крымом
18:41
Медведев назвал гуманным тариф по транспортировке газа через Украину
17:44
Лутковская: Списки на обмен еще не готовы
17:26
Госказначейство перечислило 322 млн на зарплату шахтерам
17:00
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого Антоненко
16:44
На Луганщине объявлен траур по погибшим в пожаре в психоневрологическом диспансере
16:29
ТКГ по Донбассу согласовала проведение обмена пленными до Нового года
16:16
Пограничники: Боевики нарушают режим работы КПВВ на Донбассе
15:50
В России отрицают подписание договоров на прямые поставки газа в Украину
15:44
На Донетчине военному назначили 6 месяцев ареста за похищение человека
15:29
Следствие в деле Шеремета назвало улику, которая указывает на причастность Антоненко
15:11
США не исключают новых санкций против РФ в случае эскалации конфликта
15:03
«Рейтинг»: Каждый пятый украинец считает «нормандский саммит» по Донбассу событием года
все новости
ВИДЕО
Что происходит в Золотом спустя два месяца после разведения ►
23 декабря, 09:59
Как на Луганщине после децентрализации появилась амбулатория за 13 млн гривен ►
22 декабря, 12:34
Шесть лет войны на Донбассе. Итоги 2019 ►
22 декабря, 09:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция