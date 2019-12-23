Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, пробывшим в зоне боев на Донбассе более 30 дней. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



23 декабря законопроект № 2045-1 возвращен в парламент с подписью президента.



За принятие законопроекта № 2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» Рада проголосовала 4 декабря.



Согласно закону, статус УБД смогут получить добровольцы, которые не присоединились к официальным силовым структурам. По словам министра ветеранов Оксаны Коляды, речь идет о более 3 тысячах участников АТО/ООС.