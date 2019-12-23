Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 декабря.

Политика

Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.



Как сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, стороны еще работают над составлением окончательного списка на обмен пленными.



Киев готовится передать боевикам экс-сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана на Институтской 20 февраля 2014 года, сказали «Громадському» двое источников.



Общество



Группировка «ДНР» отменит комендантский час на подконтрольной ей территории на период новогодних праздников.



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