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Семьи «Небесной сотни» призвали Зеленского не выдавать экс-беркутовцев в рамках обмена

24 декабря 2019, 09:20

Семьи «Небесной сотни» призвали Зеленского не выдавать экс-беркутовцев в рамках обмена

Общественная организации «Семья героев Небесной сотни» призвала президента Владимира Зеленского не допустить, чтобы бывшие сотрудники «Беркута», которых обвиняют в расстрелах людей на улице институтской Институтской во время Майдана 20 февраля 2014 года, участвовали в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными Россией группировками «ДНР» и «ЛНР». Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Facebook.

Продолжение: В прокуратуре отрицают, что будут просить освободить экс-беркутовцев во время сегодняшнего заседания суда

Речь идет о бывших сотрудниках спецроты киевского «Беркута»: Сергее Тамтуре, Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Олеге Янишевском и Александре Маринченко.

Подчеркивается, что эти экс-беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом.

«Их освобождение в рамках обмена в процессе разрешения конфликта на востоке Украины не соответствует ни международному праву, ни заявленным целям, ни здравому смыслу. Более того, такое освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году», — отмечается в заявлении.

Родственники «Небесной сотни» полагают, что «уничтожение» этого процесса путем вывода из него подсудимых повлечет непоправимый вред «и потерпевшим, и надежде украинцев на справедливость и доверию к правосудию в Украине, а также может привести к расколу общества, волне протестов и социальных взрывов».

Накануне hromadske со ссылкой на источники, связанные с судебным делом, сообщило, что украинская сторона готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», которые подозреваются в расстрелах участников Майдана. Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники издания.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Офисе президента Украины сообщили, что списки на обмен еще до конца не готовы.

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