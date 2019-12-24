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Герус: Украина уже закупает российский газ

24 декабря 2019, 11:14

Герус: Украина уже закупает российский газ

Украина так или иначе по-прежнему покупает российский газ, заявил народный депутат, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус в эфире «Громадського».

«Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у Газпрома. Таким образом, мы якобы у Газпрома не покупаем, но де-факто Газпром продал фирме-посреднику — газ идет в Украину, но сначала он проходит через Украину и становится дороже, с одной стороны, а с другой — мы получаем плату за транзит, и затем он по реверсу, там Словакия, возвращается в Украину», — сказал депутат.

Герус считает, что если бы этот газ Нафтогаз покупал напрямую, то «по сути, по форме ситуация не сильно бы отличалась».

«Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации, так как РФ как большая газовая автозаправочная станция поставляет газ во всю Восточную и Центральную Европу», — отметил он.

В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа в Украину, однако допускают такую возможность.

Украина объявила об отказе от прямых закупок газа у России в 2015 году.

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