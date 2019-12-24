Операторы АЗС снизили цены на топливо

24 декабря крупные сети понизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,5–1 грн/л. Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.



В сетях ОККО и WOG цены бензинов и дизель опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.



В консолидированной сети группы «Приват», которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.



Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе Президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.



По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.

