Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ведомства. Законопроект № 2116 был поддержан голосами 250 народных депутатов.



Как сообщается на сайте Верховной Рады, 24 декабря закон возвращен с подписью президента.



Документ предусматривает усиление полномочия директора ГРБ и разрешает перевод прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.



С момента вступления закона в силу директор ГБР Роман Труба и его заместители автоматически уволены.



Закон также дает президенту полномочия назначат директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра.



По информации СМИ, Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ГБР.