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Защита потерпевших в теракте в Харькове выступила против обмена обвиняемых

24 декабря 2019, 22:57

Защита потерпевших в теракте в Харькове выступила против обмена обвиняемых

Защита потерпевших в теракте возле Дворца спорта в Харькове, который произошел в 2015 году, не знает, включены ли трое обвиняемых по делу в списки на обмен, но выступают против передачи их боевикам так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил адвокат потерпевших Олег Головков в комментарии hromadske.

По словам Головкова, официальной информации об обмене и выдаче троих обвиняемых у него нет.

«Мы против обмена вообще. Мы считаем, что Украина вообще не должна выдавать их России. Потому что это уголовники, действия которых привели к гибели людей, в том числе ребенка. В случае возможности такого обмена мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлением о регистрации уголовных дел на должностных лиц, совершивших преступление по содействию в уклонении от суда», — сказал Головков.

Адвокат одного из обвиняемых Игорь Нагорный также отметил, что не владеет информацией о включении фигурантов дела в список обмена.

Суд перенес заседание по делу теракта возле Дворца спорта на 26 декабря. Изменение меры пресечения трем обвиняемым, содержащимся под стражей, суд не рассматривал.

22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове прогремел взрыв. Это произошло во время формирования колонны активистов по случаю годовщины Революции Достоинства. В результате взрыва погибли участник митинга и правоохранитель. Пострадало одиннадцать человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице.

Прокуратура определила дело как теракт. Сотрудники службы безопасности Украины 26 февраля задержали трех подозреваемых. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обращении с оружием.

21 апреля 2017 года суд решил начать заново рассматривать дело о теракте в Харькове после изменения коллегии судей.

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