Полиция открыла дело по заявлению журналистов о нападении на суде по делу Шеремета

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения и угроз в адрес трех журналистов во время заседания в Апелляционном суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Следователи квалифицировали произошедшее как угроза или насилие в отношении журналистов (часть 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса).



Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя произошедшее, подчеркнул, что на подобные факты будет следовать немедленная реакция.



24 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на арест детского хирурга и волонтерки Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. На заседание пришли несколько сотен ветеранов АТО и знакомых подсудимой.



В зале суда сторонники Кузьменко попытались силой вытолкать из зала заседаний журналистку издания «Шарий.net» Антонину Белоглазову. На видео инцидента видно, как посетители хватают ее за свитер и пытаются вытеснить в коридор. В итоге Белоглазова вышла из зала, внутри остался ее коллега Дмитрий Кучер.

Прихильники підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко намагалися виштовхати журналістів «Шарій.нет» і «Страна.юа» із зали Апеляційного суду Києва. Столична поліція порушила кримінальне провадження pic.twitter.com/ensgWXHi3l — hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2019

В перерыве он вышел из суда на улицу, после чего к нему подошли несколько десятков агрессивно настроенных соратников Кузьменко. На видео видно, что они предъявляли ему претензии за то, что журналист работает на блогера Анатолия Шария и «позорит Украину». Один из них тыкал в Кучера пластиковой бутылкой с мочой. Собравшихся просила отстать от журналиста корреспондентка телеканала ZIK Алла Жизневская, но к ней не прислушались.





Сам Кучер заявил, что его били ногами и облили мочой.



На препятствование работе также пожаловалась журналистка издания «Страна.ua» Юлия Корзун. Она заявила, что сторонники Кузьменко угрожали ей избиением.