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Следователь из Харьковской области задержан за продажу служебной информации в Россию

25 декабря 2019, 09:34

Следователь из Харьковской области задержан за продажу служебной информации в Россию

Следователь Главного управления Нацполиции в Харьковской области задержан за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации в Россию. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители выявили факты продажи следователем информации, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах. По данным прокуратуры, 24 января, 22 февраля и 14 мая полицейский получил за это 16 350 гривен. 24 декабря бы зафиксирован новый факт продажи служебной информации за 1300 гривен.

По информации следствия, за передачу информации с ограниченным доступом полицейский получал деньги с территории России.

Проводятся обыски и другие следственные действия, устанавливаются другие служебные лица, причастные к преступлению, добавили в военной прокуратуре.

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