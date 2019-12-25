Прокуратура открыла уголовное производство в связи с запуском поезда из РФ в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс» (РФ), которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Событие квалифицируется как незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (часть 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины).



«В ходе досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — отмечается в сообщении.

25 декабря около 2:00 ночи российский поезд проехал по Керченскому мосту. В 9:25 по крымскому времени он прибыл в Севастополь.



Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.



МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Керченского моста.