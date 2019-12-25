В Волновахском районе провели митинг против повышения тарифа на воду

Жители поселка Донское Донецкой области протестуют против повышения тарифа на воду. Около 200 человек вышли к зданию поселкового совета 24 декабря. Об этом сообщает телеканал «UA: Донбасс».



Решением исполкома тариф повысили с 39 до 65 гривен за куб. Такие тарифы будут действовать с первого февраля 2020 года.



По словам и.о. председателя Донской поселкового совета Аллы Сербиной, к 2018 году поселок обслуживала компания «Вода Донбасса». Поселковый совет задолжала предприятию около пяти миллионов гривен. Для того, чтобы не накапливать долги, в Донском создали коммунальное предприятие «Донкомунгосп».



Как рассказал директор коммунального предприятия «Донкомунгосп» Михаил Литвин предприятие обслуживает 2000 абонентов. 85% платят за воду вовремя.



«Если мы не повысим тарифы, то соответственно не сможем платить за электроэнергию и все остальное, нас просто отключат и останется поселок без воды, без канализации и без отопления. Выходов в сложившейся ситуации только два: либо финансирования, или повышения тарифа. На данный момент денег никто не выделяет и ни в какие бюджеты они не заложены. Поэтому выход один — повысить тариф», — говорит Михаил Литвин.