В Украине в 2020 в два этапа повысят тариф на транспортировку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение с 2020 года в два этапа тарифов для операторов газораспределительных сетей (ГРС). Соответствующее решение одобрено на заседании регулятора во вторник, передает «Интерфакс-Украина».



На первом этапе рост тарифа на распределение в среднем по Украине составит 30%.



«В какой-то степени это тоже историческое решение, наконец, мы к нему пришли. Было сложно, мы искали компромисс. Мне кажется, что мы пришли к этому решению максимально взвешенно», — отметил в свою очередь глава регуляторного органа Валерий Тарасюк.



«Укртрансгаз» и «Нафтогаз Украины» ранее неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ «Укртрансгаза», отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Операторы ГРМ в свою очередь, указывали на дискриминационную тарифную политику со стороны НКРЭКУ в виде экономически необоснованных тарифов, в результате которых облгазы не имели возможности рассчитываться за отобранный газ.