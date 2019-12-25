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Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту

25 декабря 2019, 13:56

Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту». Об этом он заявил в интервью «Эху Москвы».

«Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению», — сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси считает, что Крым «де-факто российский, юридически это не оформлено». Он отметил, что не дает оценки чей Крым, но указал на то, что украинцы «никак не обороняли эту землю».

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