«ДНР» не хочет говорить с Киевом о децентрализации без учета «особого статуса»

Группировка «ДНР» не согласна с позицией Киева о конституционной реформе Украины в части децентрализации без учета «особого статуса» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова в интервью «РИА Новости».



«Мы не для этого собираемся в Минске каждые две недели, чтобы говорить о децентрализации всей Украины. Мы говорим о том, как должны быть отражены особенности — особый статус Донбасс. Вот для чего этот переговорный процесс», — сказала она.



Никонорова пояснила, что во время заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, в кортом она представляет ОРДО, у нее возник спор с украинской стороной.



«Начали говорить представители Украины, что в соответствии с Минскими соглашениями должна пройти децентрализация. И начинают говорить о децентрализации. Но надо же все предложение [Комплекса мер по выполнению Минских соглашений] читать до конца», — завила Никанорова.



Далее она привела пункт 11 Комплекса мер, в котором говорится: «Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей...».



«То есть суть основная в особенностях — в этом самом особом статусе. Они не дочитывают эту фразу и ставят точку», — подчеркнула представительница «ДНР».

Украинская сторона предлагает выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Основном законе. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря.



Законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации зарегистрировал в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Эти изменения не предусматривают «особый статус» на Донбассе.



Президент России Владимир Путин заявил, что такую позицию Киев должен согласовать с представителями ОРДЛО.