Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии», предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.



В то же время, согласно документу, Кабинет министров имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.



Также закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке «на сутки вперед» с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.



Кроме того, НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей).



Закон также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшей во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу и по аукционной цене.

3 октября стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электроэнергии из России. Российское электричество начало продаваться на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, купивших российскую электроэнергию, стала «Днепроазот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского. Общая доля импортного российского электричества в Украине составила менее 1%.



4 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об изменениях в закон о рынке электроэнергии.