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В Макеевке снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы шахты

25 декабря 2019, 17:10

В Макеевке снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы шахты

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке жители Советского района города сегодня снова почувствовали подземный толчок. Об этом сообщает Telegram-канал «В Макеевке» со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что подземный толчок средней силы произошел сегодня в 13:08 по местному времени (12:08 по киевскому).

Подконтрольные «ДНР» СМИ об инциденте не сообщили.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная»

Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.

ТЕГИ

Места
Макеевка
Организации
ДНР

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