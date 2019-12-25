СМИ: Госбюро расследований возглавит приближенная к Зеленскому «слуга народа»

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Венедиктова вскоре будет назначена временным и.о директора Государственного Бюро расследований (ГБР) вместо Романа Трубы. Об этом пишет «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Ирина Венедиктова присоединилась к Зе-команде еще до выборов президента. В политических кругах ее связывают с Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского», — пишет издание.



О том, что Венедиктова является основным кандидатом на место главы ГБР также сообщает главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.



Он отмечает, что нардеп является доктором наук в области права, работала советником в ряде крупных юридических компаний, является арбитром арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Национального университета имени Каразина в Харькове. Является членом научно-консультативного совета при Верховном суде.



При этом Венедиктова не имеет опыта практической работы в правоохранительных органах, и не занималась криминальным процессом, отмечает Бутусов.



«Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой — Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции», — пишет журналист.



По его информации, отец Венедиктовой — Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции.



Венедиктова прошла в Раду под номером 3 в списке «Слуги народа».

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ведомства. С момента вступления закона в силу директор ГБР Роман Труба и его заместители автоматически уволены.



Согласно закону, Зеленский в течение 5 дней должен назначить и.о. директора ГБР.



Прокуроры, расследовавшие дела Майдана перейдут в ГБР без обязательного проведения конкурса.



В то же время, по информации СМИ, Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ГБР.



Бывший директор ГБР Роман Труба раскритиковал закон о перезагрузке Госбюро, в частности, из-за приобретения Кабинетом министров полномочий по надзору за ведомством.



Трубу проверяют на причастность к получению сотрудниками ведомства 150 тысячи долларов взятки за закрытие в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. По информации следствия, половину суммы получил бывший начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина. По его месту работы и жительства НАБУ провело обыски.