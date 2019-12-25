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Министр экономики назвал «Артемсоль» «большим проблемным предприятием»

25 декабря 2019, 20:45

Министр экономики назвал «Артемсоль» «большим проблемным предприятием»

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что госпредприятие «Артемсоль», где разоблачили факт вымогательства 800 тысяч гривен, имеет большие проблемы.

«Артемсоль является большим проблемным предприятием. Оно прошло в подчинение Минэкономики от МинАПК. Публично и частно есть очень много нареканий на схемы-прокладки при продаже товара. Это уже давно под пристальным вниманием Минэкономики», — написал он в Facebook.

Милованов также анонсировал смену руководства на ГП.

«На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время ... Назначается и.о., заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство», — сообщил он.

Ранее Госбюро расследований уличило чиновников ГП «Артемсоль» (Соледар, Донецкая область) в вымогательстве 800 тысяч гривен. Среди подозреваемых в причастности к сделке с «откатом» — сотрудники СБУ.

 

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