Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 декабря.

Политика

В группировке «ДНР» признали, что Минские соглашения не предусматривают признание подконтрольной ей территории «государством».



Боевые действия



В оккупационной «администрации» Горловки заявили о ранении жителя поселка шахты 6/7 в результате обстрела.



Боевики «ДНР» блокировали работу СММ ОБСЕ, запрещая проезды патрулей через блокпосты вблизи Раздольного, Петровского, Приморского, Безыменного, Новоазовска и Заиченко.



Общество



СММ ОБСЕ сообщила о случаях нехватки воды в ряде прифронтовых сел по обе стороны линии соприкосновения.



В подконтрольной «ДНР» Макеевке сегодня вновь зафиксировали подземный толчок. Причиной неоднократных подземных толчков в поселке Объединенный Советского района города местные жители считают шахту «Калиновская-Восточная». Работу шахты приостановили 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков, однако она вновь заработала 7 декабря, что совпало с возобновлением толчков.



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