В Крыму «суд» вынес приговор солдату, который самовольно направлялся на материковую Украину

Так называемый крымский гарнизонный военный суд в аннексированном Россией Крыму признал виновным в самовольном оставлении части более чем на месяц солдата срочной службы вооруженных сил РФ Романа Полякова, который в сентябре этого года был задержан в пункте пропуска «Армянск», который ведет на материковую часть Украины. Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.



Поляков был приговорен к одному году лишения свободы условно в дисциплинарной воинской части с испытательным сроком в пять месяцев. В течение испытательного срочник не имеет права допускать грубых дисциплинарных проступков и нарушений общественного порядка, за которые возможно назначение административных наказаний.



Разбирательство по делу Полякова, проходившего военную службу по призыву с 21 мая 2019 года, длилось чуть меньше месяца. В ходе процесса было установлено, что утром 11 августа он самовольно оставил войсковую часть, желая «отдохнуть от тягот военной службы» дома, в Севастополе. 13 сентября солдат был задержан сотрудниками военной комендатуры в пункте пропуска «Армянск», который контролируют российские пограничники. Сопротивления при задержании он не оказывал и не скрывал, что является военнослужащим.



В документах суда не указано, зачем солдат-срочник прибыл на пункт пропуска, который примыкает к материковой Украине. Вместе с тем Поляков осознавал, что при предоставлении паспорта может быть задержан. Паспорт какого государства был при нем, в материалах дела также не говорится, однако крымчане пересекают административную границу Украины только по украинским документам, так как их российские паспорта украинские власти не признают. После задержания Поляков был возвращен в воинскую часть и в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса РФ (дезертирство), что предусматривает 7 лет тюрьмы.



В итоге «суд» переквалифицировал действия срочника, посчитав его самовольщиком, что предусматривает более мягкую санкцию.



Отмечается, что при назначении Полякову наказания «суд» учел его чистосердечное раскаяние, молодой возраст, положительную характеристику до поступления на военную службу.