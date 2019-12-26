Часть Лисичанска оказалась без воды и отопления

Часть Лисичанска осталась без теплоснабжения из-за недостаточного количества воды в одной из котельных после обесточивания «Лисичанскводоканала». Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



25 декабря одна котельная приостановила работу, в результате чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5,2 тысячи абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения.



По состоянию на утро 26 декабря без централизованного водоснабжения частично остаются жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска — всего около 46 тысячи абонентов.



Температура воздуха составляет 3 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

24 декабря «Луганское энергетическое объединение» из-за долгов отключило от электроэнергии объекты «Лисичанскводоканала», в результате чего без водоснабжения остались более 80 тысячи жителей, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.



18 октября Хозяйственный суд Луганской области возбудил производство о банкротстве ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), входящей в группу «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина. ЛЭО задолжал ГП «Энергорынок» около 5 млрд гривен. Из них 600 млн гривен — долг предприятий, расположенных на подконтрольной властям территории, а именно северодонецкого «Азота» Дмитрия Фирташа, а также Лисичанского и Попаснянского водоканалов.



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