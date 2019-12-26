Лавров похвалил Зеленского: Он сделал то, что Порошенко отказывался выполнять

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал стремление президента Украины Владимира Зеленскому к урегулированию конфликта на Донбассе. Он отметил, что несмотря на продолжающиеся обстрелы и «экономическую блокаду» «надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются».



«Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять», — сказал Лавров в интервью ТАСС, уточнив, что речь идет о разведении сил на трех «пилотных» участках и согласовании «формулы Штайнмайера».



Именно разведение сторон и подписание «формулы Штайнмайера» были условиями РФ для проведения саммита «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря. Как подчеркнул Лавров, одним из главных итогов встречи четырех лидеров стало подтверждение безальтернативности Минских договоренностей: «Теперь важно обеспечить их реализацию».

По итогу встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) 9 декабря достигнута договоренность об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.