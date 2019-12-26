Спустя 2 года задержан вероятный организатор убийства ветерана АТО в Киевской области

Полицейские задержали 47-летнего жителя города Кагарлык Киевской области по подозрению в организации убийства участника АТО в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Отмечается, что задержанный — криминальный вор по кличке «Лощ», неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, и имел влияние в криминальном мире.



«Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться», — говорится в сообщении.



С 2017 года «Лощ» вел конспиративный образ жизни, при этом продолжая «крышевать» игорный бизнес.



Полицейские получили оперативную информацию о разыскиваемом и задержали его в Белой Церкви.



В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.