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Спустя 2 года задержан вероятный организатор убийства ветерана АТО в Киевской области

26 декабря 2019, 11:29

Спустя 2 года задержан вероятный организатор убийства ветерана АТО в Киевской области

Полицейские задержали 47-летнего жителя города Кагарлык Киевской области по подозрению в организации убийства участника АТО в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что задержанный — криминальный вор по кличке «Лощ», неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, и имел влияние в криминальном мире.

«Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться», — говорится в сообщении.

С 2017 года «Лощ» вел конспиративный образ жизни, при этом продолжая «крышевать» игорный бизнес.

Полицейские получили оперативную информацию о разыскиваемом и задержали его в Белой Церкви.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

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