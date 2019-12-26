В РФ пришли с обысками к журналистке «Новой» из-за материалов о боевиках на Донбассе

Сотрудники Следственного комитета РФ пришли с обысками в московскую квартиру корреспондентки «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Об этом сообщается на сайте издания.



Обыски проходили в течение четырех часов — с 6 до 10 утра. По информации издания, обыски связаны с профессиональной деятельностью журналистки.



«Это связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», — пишет «Новая».



Мартовалиеву задержали, однако ее адвокат не знает, куда ее отвезли.



Редакция «Новой газеты» выражает недоумение и указывает на факты систематического сотрудничества с правоохранительными органами по поводу уголовных дел.



«Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», — говорится в заявлении редакции.