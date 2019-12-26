СМИ: Суд готовится рассмотреть апелляцию экс-беркутовцев. Их могут освободить из-под стражи

В Апелляционном суде Киева сегодня, 26 декабря, могут рассмотреть жалобу бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», которых обвиняют в расстрелах на Институтской во время Майдана. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники.



По данным издания, Святошинский суд столицы сегодня передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд. Жалоба экс-беркутовцев касается изменения меры пресечения.



Представительница пострадавших родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская и потерпевшие подали ходатайство о том, чтобы суд сообщил им должным образом о заседании.



Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ответ на просьбу hromadske прокомментировать возможное изменение меры пресечения экс-беркутовцам сказал: «Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет».

Трехсторонняя контактная группа 23 декабря согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен должен состояться между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР».



СМИ выяснили, что украинская сторона была готова передать «Л-ДНР» пятерых экс-сотрудников «Беркута» в рамках обмена пленными. Однако против этого выступили родственники «Небесной сотни».



Прокуратура не ходатайствовала об освобождении трех экс-беркутовцев из-под стражи во время заседания в Святошинском суде Киева, еще двое остались под домашним арестом.



В «ДНР» выразили недовольство из-за того, что украинская сторона отказывается выдавать бывших беркутовцев в рамках обмена. Также в группировке заявили, что родственники экс-беркутовцев сами обратились к ним с просьбой помочь в

В Апелляционном суде Киева сегодня, 26 декабря, могут рассмотреть жалобу бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», которых обвиняют в расстрелах на Институтской во время Майдана. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники.



По данным издания, Святошинский суд столицы сегодня передаст документы в отношении обвиняемых в Апелляционный суд. Жалоба экс-беркутовцев касается изменения меры пресечения.



Представительница пострадавших родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская и потерпевшие подали ходатайство о том, чтобы суд сообщил им должным образом о заседании.



Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ответ на просьбу hromadske прокомментировать возможное изменение меры пресечения экс-беркутовцам сказал: «Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет».

Трехсторонняя контактная группа 23 декабря согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен должен состояться между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР».



СМИ выяснили, что украинская сторона была готова передать «Л-ДНР» пятерых экс-сотрудников «Беркута» в рамках обмена пленными. Однако против этого выступили родственники «Небесной сотни».



Прокуратура не ходатайствовала об освобождении трех экс-беркутовцев из-под стражи во время заседания в Святошинском суде Киева, еще двое остались под домашним арестом.



В «ДНР» выразили недовольство из-за того, что украинская сторона отказывается выдавать бывших беркутовцев в рамках обмена. Также в группировке заявили, что родственники экс-беркутовцев сами обратились к ним с просьбой помочь в осовобождении.