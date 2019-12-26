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Суд признал неконституционным закон Зеленского о лишении нардепов мандатов

26 декабря 2019, 16:07

Суд признал неконституционным закон Зеленского о лишении нардепов мандатов

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект № 1027 президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Об этом «Українським Новинам» сообщил представитель Зеленского в Конституционном Суде, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Федор Вениславский.

По предварительной информации Вениславского, судьи отмечают, что инициатива Зеленского сужает права человека.

Зеленский предлагал лишать депутата мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентских комитетов; в таком случае полномочия депутата прекращает Верховный Суд.

3 сентября Рада попросила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта президентского № 1027.

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