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СМИ: Киев и боевики обменяют более 200 человек

26 декабря 2019, 16:57

СМИ: Киев и боевики обменяют более 200 человек

В «большом обмене» между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» 29 декабря примут участие более 200 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров.

«По итогам видеоконференции (контактной группы по Донбассу) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "Нормандского саммита". Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене», — сказал источник.

По его словам, «при составлении списков на обмен были допущены небрежности».

«Так, в списках оказались осужденные на Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене», — сказал источник.

Таким образом, прежде чем приступить к процедуре обмена, 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ, пояснил собеседник агентства.

«Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек», — сказал источник.

Представительница группировки «ДНР» Дарья Морозова уточнила, что Донецк обменяется пленными с Киевом 29 декабря по формуле «87 на 55», передают сепаратистские СМИ.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.

 

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