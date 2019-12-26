«ДНР» собирается ежедневно включать гимн России по радио

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поддержал идею о включении гимна России в ежедневных эфирах сепаратистских радиостанций на подконтрольной боевикам части Донецкой области.



«Что касается гимна на радиостанции, не вижу никаких препятствий. Не нужны никакие решения — каждая радиостанция может принять их сама», — сказал он во время прямой линии 26 декабря.



Напомним, что оккупационная «администрация» Донецка решила оформить иллюминацию главной новогодней елки города в цветах флага России.

После начала вооруженного конфликта в 2014 году боевики «ДНР» и «ЛНР» захватили местные телеканалы и радиостанции. Сигнал украинских телеканалов и радиостанций был отключен, а новостные сайты заблокированы.



Доступ украинских и зарубежных СМИ на эти территории ограничен, а журналисты, деятельность которых не согласована с «Л-ДНР», преследуются.