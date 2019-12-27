Подозреваемого в убийстве владельца мариупольских кафе отпустили под домашний арест

Подозреваемого в убийстве бизнесмена, владельца сети кафе «Пармезан» в Мариуполе Александра Кузнецова выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Такое решение принял в четверг Орджоникидзевский районный суд, передает 0629.



Мера пресечения — домашний арест — была избрана в связи с тем, что на заседании не были озвучены обоснования, почему подозреваемый должен находиться под стражей.



Родные убитого бизнесмена обеспокоены таким решением суда.



Как сообщает издание, подозреваемый не отрицает, что в конфликте с Кузнецовым использовал нож, который позже выкинул.

1 ноября в Мариуполе 38-летний владелец местной сети кафе Александр Кузнецов был найден мертвым в своем автомобиле Audi. Мужчина потерял контроль над машиной и въехал в дерево. На месте медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение.



Подозреваемый в убийстве Кузнецова был задержан полицией в тот же день. Им оказался местный житель 1988 года рождения.



По информации следствия, между ним и бизнесменом возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего Кузнецов вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом. На это последний достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся.