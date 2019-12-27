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Зарплата Пристайко в 6 раз превысила оклад

27 декабря 2019, 09:28

Зарплата Пристайко в 6 раз превысила оклад

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за ноябрь составила 68,2 тыс. гривен. Об этом в МИД сообщили на запрос «Українських Новин».

Должностной оклад составил 10 667 гривен, надбавка за выслугу лет — 5 333 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне — 2 133 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 2 133 гривны, надбавка за интенсивность труда — 10 667 гривен, командировочные — 15 927 гривен и премия за сентябрь — 21 333 гривны.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль за ноябрь составила 104 847 гривен, Сергея Кислицы — 87 893 гривны, Василия Боднаря — 88 186 гривен, Егора Божко — 85 325 гривен и госсекретаря Андрея Зайца — 80 796 гривен.

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