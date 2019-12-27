Зеленский назначил временного директора ГБР

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.



Соответствующие указы сегодня были опубликованы на сайте главы государства.



Венедиктова является народным депутатом фракции «Слуга народа» и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была под номером 3 в списке «Слуги народа».



О о том, что Венедиктова станет врио директора ГБР, СМИ со ссылкой на источники писали еще 25 декабря.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности ведомства. С момента вступления закона в силу директор ГБР Роман Труба и его заместители автоматически уволены.



Согласно закону, Зеленский в течение 5 дней должен назначить и.о. директора ГБР. Полноправный директор Бюро будет назначен по итогам конкурса.



Прокуроры, расследовавшие дела Майдана перейдут в ГБР без обязательного проведения конкурса.



В то же время, по информации СМИ, Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и ГБР.



Бывший директор ГБР Роман Труба раскритиковал закон о перезагрузке Госбюро, в частности, из-за приобретения Кабинетом министров полномочий по надзору за ведомством.



Трубу проверяют на причастность к получению сотрудниками ведомства 150 тысячи долларов взятки за закрытие в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. По информации следствия, половину суммы получил бывший начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина. По его месту работы и жительства НАБУ провело обыски.