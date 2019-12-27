За год 24 человека получили сроки за госизмену

С начала года 90 человек были осуждены к различным тюремным срокам за преступления против национальной безопасности. Об итогах работы за год отчиталась контрразведка СБУ.



В частности, 24 человека приговорены к лишению свободы за государственную измену, еще 35 — за террористическую деятельность.



В целом в 2019 году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств. Среди них: — государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) — 57; — шпионаж (ст. 114 УК) — 7; — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) — 4; — террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) — 54.