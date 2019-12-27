Четверо горняков устроили подземный страйк на шахте Донетчины

На шахте государственного предприятия «Краснолиманская» в Донецкой области четверо горняков остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за задолженности по заработной плате. Об этом у себя в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков и народный депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец.



По его информации, вчера семь горняков остались в шахте после первой смены. Сейчас под землей находятся четыре работника водоотлива. На шахте постоянно находятся спасатели ГСЧС, для бастующих организовано питание и медосмотр.



«Шахтеры не получили заработную плату за октябрь, ноябрь... Хотя пора рассчитываться с людьми за декабрь. Более того — шахта "Краснолиманская", ее государственная часть, даже не внесена в отчет Минэнерго о состоянии зарплатной задолженности перед работниками горнодобывающих предприятий», — подчеркнул Волынец.



По его словам, шахта «Краснолиманская» не работает три недели из-за отказа Центрэнерго принимать уголь с предприятия, так как покупает его в России.