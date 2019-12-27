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СМИ узнали, сколько потеряет Украина от новых санкций России

27 декабря 2019, 15:51

СМИ узнали, сколько потеряет Украина от новых санкций России

После введения санкций России по ряду украинских промышленных товаров, Украина недополучит на рынке 31,2 миллиона долларов, и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ. Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на документ.

По данным издания, правительство России запретило своим производителям экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров стоимостью 21,4 миллиона долларов. Украина, как утверждает «ЭП», получала почти половину этих товаров из России.

В денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины). Они составят 16,1 миллиона долларов, поскольку запрещен ввоз в Россию грелок, медицинских трубок и воздуховодов, жгутов. Кроме того, рынок котлов для центрального отопления недополучит 8,7 миллиона долларов.

В то же время санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на украинских производителях, поскольку, по данным Госстата Украины за 9 месяцев 2019 года, экспорт этих товаров не осуществлялся.

Российское правительство 17 декабря расширило перечень запрещенных к ввозу украинских товаров и запретило импорт бумажных отходов в Украину.

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