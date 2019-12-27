Гончарук попросил подождать еще «день-два» результатов газовых переговоров с РФ

Премьер-министр Алексей Гончарук отказался комментировать перепетии переговоров Украины и России о транзите газа в Европу.



«Газовую тему я сейчас комментировать не буду точно, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме, но дайте нам еще день-два», — сказал он журналистам во время брифинга в Кабинете министров.

Вчера между делегациями Украины и России в Вене начался заключительный этап переговоров о продлении транзита российского газа в Европу через Украину. На переговорах стороны должны заключить договоры, необходимые для продолжения транзита, а также выплаты почти 3 миллиардов долларов компенсации «Нафтогазу» со стороны «Газпрома». Сегодня переговоры в столице Австрии продолжаются.



В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа с 1 января 2020 года, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.