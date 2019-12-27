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Адвокат: Суд в Днепре освободил еще двух человек для обмена

27 декабря 2019, 17:19

Адвокат: Суд в Днепре освободил еще двух человек для обмена

Красногвардейский районный суд Днепра освободил из-под стражи двух подозреваемых в государственной измене — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

По его словам, обоих готовят к будущему обмену.

Отец адвоката Владимир Рыбин уточнил в Facebook, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение «за отбытие» без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

22 ноября 2018 года в Днепре начали судить украинцев, которых подозревают в вербовке ветеранов АТО для диверсий в России.

По данным следствия, Мастикашева и Каратай предлагали бывшим участникам АТО работу на строительных объектах в РФ. Для этого они должны были стать участниками диверсий.
Предполагается, что масштабный обмен пленными состоится 29 декабря.

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