Пристайко: Германия отказала Украине в военной помощи

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи. Об этом в интервью немецкому порталу RND заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Он отметил, что Киев благодарен Берлину за оказанную финансовую помощь, а также за политическую поддержку.



«Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут... Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины», — отметил Пристайко.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов. В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.