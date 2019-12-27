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В Донецкой области мужчина застрелил троих соседей и покончил с собой

27 декабря 2019, 19:57

В Донецкой области мужчина застрелил троих соседей и покончил с собой

В городе Северск Донецкой области мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил трех соседей, после чего покончил с собой. Об сообщает Отдел коммуникации ГУНП области.

По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина расправился с соседями у своего двора.

Правоохранителям об инциденте сообщила местная жительница, которая услышала выстрелы.

«К 35-летнего мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения. Тогда стрелок из того же оружия выстрелил в себя и умер», — сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство статье об умышленном убийстве (ч.2 статьи 115 УК Украины).

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