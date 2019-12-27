Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции бывших «беркутовцев»

Киевский апелляционный суд объявил перерыв до 10 утра 28 декабря в рассмотрении апелляционных жалоб на меры пресечения бывшим «беркутовцам», обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.



Судебное заседание длилось более восьми часов



Гепрокурор Руслан Рябошапки потребовал замені группы прокуроров. Однако суд разрешил присоединиться к делу и новым, и бывшим прокурорам.



Также во время заседания адвокат потерпевших Елена Сторожук заявила об отводе председательствующей судьи Киевского апелляционного суда. Суд отказал в отводе.

«Громадське» со ссылкой на источники сообщило, что украинская сторона готовится передать группировкам «ДНР/ЛНР» бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут» в рамках обмена пленными, который должен состояться до конца года.



Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона «вычеркивает» из списка на обмен трех бывших бойцов «Беркута».



По делу о расстрелах активистов Майдана в марте — апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся.



23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты — Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни — Олег Янишевский.



В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.