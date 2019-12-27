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СМИ: Суд Одессы отпустил 11 подозреваемых в терроризме, их увезли на обмен

27 декабря 2019, 21:50

СМИ: Суд Одессы отпустил 11 подозреваемых в терроризме, их увезли на обмен

Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источник в СБУ.

По информации издания, к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всех «одесских террористов» вывезли на контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен.

«Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых — Константин Калашник», — сообщает «Думская».

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.

По информации СМИ, обмен между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР» состоится 29 декабря. По данным «Интерфакса», в нем поучаствуют более 200 человек. Обмен может состояться на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой.

Ранее стало известно, что группировки «Л-ДНР» включили на обмен экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле участников Майдана, в также обвиняемых в теракте в Харькове.

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