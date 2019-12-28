Юрист: В рамках обмена пленными суд освободил обвиняемого в убийствах

Дзержинский районный суд Харькова отпустил из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка. Об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.



Ему изменили меру пресечения на личное обязательства в рамках процедуры обмена пленными.



В документе, который обнародовал Каленик, говорится, что Максим Мисяк обвиняется в убийстве бизнесмена Ярослава Бисага в августе 2013 года, убийстве предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова в марта 2014 года и подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.



По информации СМИ, обмен между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР» состоится 29 декабря.



Ранее стало известно, что в список на обмен удерживаемыми лицами внесен подозреваемый в причастности к гибели украинских военных на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко, двое подозреваемых в государственной измене - Дарья Мастикашева и Александр Каратай, 11 подозреваемых в совершении террористических актов в Одессе.



Кроме этого, группировки «Л-ДНР» включили на обмен экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле участников Майдана, в также обвиняемых в теракте в Харькове.