Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению, но тут же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их. Об этом сообщает «Громадське».



Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции, если ее не будет подано, или после рассмотрения апелляции, если ее подадут.



В то же время обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе. Существует вероятность, что украинская сторона выдаст в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и группировками «Л/ДНР».

22 февраля 2015 у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.



26 февраля 2015 сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.