В праздничные дни КПВВ на Донбассе усилят погранотрядами

В период праздников на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» будут работать в обычном режиме с 8.00 до 17.00, а также будут усилены погранотрядами. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.



Отмечается, что при необходимости будет увеличиваться количество рабочих мест, будут работать мобильные пограничные комплексы по проверке документов с дополнительными рабочими местами.



«Мы напоминаем путешествующим через линию разграничения об опасности передвижения по завершении контроля въезда/выезда и отмечаем соблюдении графика работы КПВВ и учете необходимости пересечения контрольных пунктов на выездном направлении до 16:30, чтобы успеть преодолеть путь пока осуществляется контроль въезда/выезда в пункте назначения», — говорится в сообщении.