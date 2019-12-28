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КПВВ «Майорское» 29 декабря не будет работать

28 декабря 2019, 14:09

КПВВ «Майорское» 29 декабря не будет работать

Контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» не будет работать по техническим причинам в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

По данным «Новостей Донбасса» там может состояться обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР».

Ранее в «ДНР» сообщили, что пункт пропуска группировки «ДНР» «Горловка» на линии соприкосновения не будет работать 29 декабря.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. 

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