В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

В Донецкой области умерла 6-летняя девочка, которая накануне посетил стоматолога. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Так, по данным следствия, 27 декабря 2019 года, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы была доставлена 6-летняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.



«В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер. По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля», — отметили в прокуратуре.



Проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками стоматологической больницы Славянска, что привело к тяжелым последствиям, а именно — к смерти малолетнего ребенка.



В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины.