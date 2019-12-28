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Журналистов могут не пустить к обмену пленных на Донбассе

28 декабря 2019, 20:38

Журналистов могут не пустить к обмену пленных на Донбассе

Журналистов не допустят к обмену пленных, который должен состояться 29 декабря на Донбассе. Об этом hromadske сообщил представитель штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

«Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия [обмена пленных]. Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его», — отметил он.

По словам представителя штаба, фотографии и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.

Также Саранцев добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к ним за аккредитацией на обмен и, в случае поступления соответствующего приказа, работников СМИ могут допустить к мероприятию.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен состоится в рамках договоренностей лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия), встреча которых состоялась 9 декабря в Париже.

Точные списки на обмен еще неизвестны. По данным «Интерфакса», в обмене 29 декабря между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» поучаствуют более 200 человек. В «ДНР» говорили, что Донецк обменяется с Киевом по формуле «87 на 55».

Обмен состоится на пункте пропуска «Майорское» под Горловкой, поэтому этот КПВВ не будет работать 29 декабря.

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